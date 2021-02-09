Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM Спасатели разбираются в причинах пожара, произошедшего вечером 8 февраля в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, горел частный двухэтажный дом.

К моменту прибытия пожарных горела кровля и стены дома, а также гараж, в котором находились два автомобиля. Возле гаража стоял третий внедорожник.

В ликвидации возгорания приняли участие 16 человек. Огонь удалось потушить в течении часа. В результате пожара были повреждены кровля, стена, обшивка дома на площади 45 кв. метров.

«Стены гаража повреждены на площади 40 кв.м., один автомобиль был полностью уничтожен огнем, у второго авто повреждено лакокрасочное покрытие. Салон внедорожника выгорел изнутри на площади 5 кв.м., повреждено лакокрасочное покрытие», — отметили в управлении.