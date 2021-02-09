Уфа, 9 февраля 2021, 08:09 — REGNUM Два человека погибли в результате аварии на трассе в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
Сообщается, что утром 9 февраля на автотрассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись автомобиль Lexus, которых ехал в сторону Челябинска и грузовая автомашина «Тонар». ДТП произошло на 1480 км рядом с Уфой.
Отмечается, что два человека, которые ехали в легковом автомобиле, получили не совместимые с жизнью травмы.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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