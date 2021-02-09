Уфа, , 08:09 — REGNUM Два человека погибли в результате аварии на трассе в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что утром 9 февраля на автотрассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись автомобиль Lexus, которых ехал в сторону Челябинска и грузовая автомашина «Тонар». ДТП произошло на 1480 км рядом с Уфой.

Отмечается, что два человека, которые ехали в легковом автомобиле, получили не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе в Туве водитель наехал на всадника