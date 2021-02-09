Салехард, , 08:01 — REGNUM В Салехарде снесённую ветром тёплую остановку заменили автобусом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Инцидент произошёл 8 февраля на улице Зои Космодемьянской, 69. Тёплая остановка не выдержала порывов шквалистого ветра, который доходил до 24 м/с, и упала. Отмечается, что конструкция тёплой остановки весит около 2,5 тонн, поэтому её крепление к основанию не предусмотрено.

«Конструкцию в ближайшее время поднимут, произведут укрепление анкерными устройствами, проведут обследование и ремонтные работы», — сообщают в горадминистрации столицы Ямала.

Для временного обогрева пассажиров установлен автобус.