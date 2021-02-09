Джакарта, , 07:59 — REGNUM Вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Наблюдался выброс горячих облаков с расстоянием скольжения 2500 метров. Извержение длилось 340 секунд. Извержение вулкана Синабунг также вызвало сход лавины.

Эксперты отмечают высокую активность вулкана Синабунг.

Жителей призвали держаться подальше от красной зоны вулкана Синабунг, а также не приближаться к вулкану в радиусе 3 км.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра, выбросил столб дыма на высоту 1000 метров.

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