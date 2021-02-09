Орск, Оренбургская область, , 07:57 — REGNUM В Орске Оренбургской области полиция проводит проверку по факту травмированы маленького ребёнка, сообщили 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, что травмы трёхлетняя девочка получила по собственной неосторожности, выпав из окна собственной квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в лечебное учреждение, где у юного пациента диагностировали ушиб и ссадину левого локтевого сустава.

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