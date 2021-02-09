Барнаул, , 07:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2084 человека, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 972 человека, +40 за последние сутки) и ОРВИ (22 257 человек, +143 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 40 611 человек (+174 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 354 (+5 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 88 (за последние сутки данные не изменились). С начала учебного года в крае выявлены 1754 детей с коронавирусом (+16 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победил 36 341 человек (+170 за последние сутки).

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