Якутск, , 07:48 — REGNUM Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести безработных жителей столицы республики, которых обвиняют в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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В ходе следствия было установлено, что фигуранты уголовного дела организовали преступную группу и в течение 2016−2017 годов под видом предпринимательской деятельности от имени двух фиктивных фирм-«однодневок», с переменным составом, заключали путем обмана с организациями, ИП и физическими лицами договоры на поставку товарно-материальных ценностей. Эти договоры они не намеревались исполнять, полученное имущество распродавали за бесценок, а вырученные деньги присваивали.

ОПГ совершила хищение имущества 31 физического и юридического лица на более 26 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено прокурором в Якутский городской суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле задержаны бывший глава и главный специалист Лебяжинской сельской администрации (Центральный район), которые, по версии следствия, составляли фиктивные договоры, а затем присваивали себе деньги за якобы произведённые работы.