Южно-Сахалинск, , 07:29 — REGNUM На Сахалине на мель село судно «Матуа». Ведётся спасательная операция, сообщили в областном ЦУР.

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Рыбопромысловую шхуну с экипажем 24 человека снесло на мель при выходе из порта Невельска 9 февраля в 14:15 по местному времени. Повреждений судна не обнаружено.

В настоящее время два портовых буксира пытаются снять «Матуа» с мели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке экстренная эвакуация потребовалась женщине 1969 года рождения, которой стало плохо на рыболовецком судне «Пионер Николаева».