Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:28 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил столб пепла высотой 2 километра, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что случаев выпадения пепла в городе Северо-Курильске не фиксировалось. Запах сероводорода жители также не ощущали. В связи с этим пепловый выброс для населения угрозы не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра. Шлейф от выброса ушел на запад и распространился на 5 километров. Угрозы жизнедеятельности для острова Парамушир происшествие не представляло.

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