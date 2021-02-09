Пермь, , 07:27 — REGNUM В Перми в микрорайоне Парковый с утра 9 февраля жители нескольких улицах остались без электроэнергии, сообщают местные СМИ.

Свет отключили на улицах Куфонина, Подлесной, проспекте Парковом. Не работают светофоры. Подача электричества отсутствует в госпитале ветеранов войн на улице Подлесной.

По данным компании «Пермэнерго», отключение электричества произошло из-за технологического нарушения. Специалисты проводят противоаварийные работы. Восстановить подачу электричества планируют примерно в 09:30 по местному времени (07:30 мск).

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