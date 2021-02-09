Иркутск, , 07:23 — REGNUM По итогам комплексной проверки работы в СИЗО и ИК-6 в Иркутской области возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений. Подробности о работе группы сотрудников ФСИН России в ГУФСИН России Приангарья сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идёт об установлении подозреваемых в совершении возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении осуждённого Б. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

Кроме того, сотрудниками ФСИН России установлен и задержан младший инспектор СИЗО-1, который подозревается в превышении должностных полномочий в рамках расследования уголовного дела о совершение насильственных действий в отношении осужденного К.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками ФСИН России на основании видеоматериалов, размещенных в сети Интернет, были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбудили тогда в отношении неустановленных лиц, содержащихся в ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6, по факту причинения физических страданий путем систематического нанесения побоев, с применением пыток.

Помимо этого в действиях должностных лиц ГУФСИН России по Иркутской области усмотрели превышение должностных полномочий.