Иркутск, , 07:02 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1747 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 9 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 263 человека (+ 254 за последние сутки). Госпитализированы 1868 пациентов (-35 за последние сутки).

Выздоровели 46 359 пациентов (+ 337 за последние сутки). Ещё 213 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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