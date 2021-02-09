Порт-Морсби, , 07:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории островного государства Папуа — Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг сейсмособытия находился в 112 километрах к северо-востоку от населенного пункта Кокопо. Глубина его залегания составила 53 километра. По предварительным данным, пострадавшим от подземных толчков не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Филиппинах. Его очаг находился в 40 километрах к юго-западу от Санта-Терезы на глубине десяти километров. Пострадавших не было.