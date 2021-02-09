Чита, , 06:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 228 человек, причём 185 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 34 083 пациента (+240 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 673 человека (+5 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 108 (+18 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 29 (за последние сутки данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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