Кито, , 05:52 — REGNUM Стена обрушилась на строительной площадке в столице Эквадора, сообщает газета El Comercio.

По ее данным, инцидент произошел 8 февраля на севере Кито. В результате обрушения стены погибли двое рабочих. Предположительно, еще пятеро человек находятся под завалами на стройплощадке. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Также ведется спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в польском городе Катовице украинец сорвался со строительных лесов на уровне 12 этажа и упал на 11 этаж. В результате падения мужчина ударился головой и потерял сознание. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

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