Шэньян, Китай, , 04:25 — REGNUM Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва в городе Бэньси провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 8 февраля агентство Синьхуа.

Взрыв произошел примерно в 10:50 по местному времени в производственном цеху одной из фармацевтических компаний города Бэньси, сообщили в администрации городской зоны высокотехнологического развития.

Двое человек получили серьезные ранения в результате взрыва и скончались, несмотря на попытку оказать им медицинскую помощь в больнице. Ведется расследование причин трагедии.