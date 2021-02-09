Додома, , 03:39 — REGNUM Не менее 15 человек скончались в Танзании в результате заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Сообщается, что у всех заболевших сходные симптомы — тошнота и рвота кровью. Уже от заболевания погибли 15 человек, еще 50 госпитализированы. Исследователи пока не могут выяснить, что это за болезнь. В связи с этим минздрав Танзании отправил в регион Чунья группу экспертов для выяснения обстоятельств.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью, и они умирали, если они поздно попадали в больницу», — заявил главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

Отмечается, что подобные случаи уже фиксировались в Чунье в 2018 году. Тогда несколько человек поступили в больницу со сходными симптомами.