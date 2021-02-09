Манила, , 03:20 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 40 километрах к юго-западу от города Санта-Тереза. Глубина его залегания составила десять километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Филиппин. В результате сейсмособытия пострадали три человека. Также были повреждены восемь домов и две церкви.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощное землетрясение произошло на Филиппинах, есть пострадавшие