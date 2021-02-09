Москва, , 03:15 — REGNUM Бабушкинский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Спецстроя России Александра Мордовца и экс-гендиректора ООО «Строймонолит-14» Олега Щурова. Оба приговорены к длительным срокам лишения свободы за взятку и дачу взятки при строительстве космодрома «Восточный» в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

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Мордовец являлся полномочным представителем Спецстроя России на стройке космодрома «Восточный». При подстрекательстве Щурова он злоупотребил должностными полномочиями при заключении договоров поставки и подряда с ООО «Строймонолит-14». В результате чего Спецстрою был нанесён ущерб в сумме более 120 млн рублей.

Также Мордовец получил от Щурова за совершение действия в пользу его фирмы 32,3 млн рублей взятки.

Бывший замглавы Спецстроя России по решению суда приговорен к 13,5 года лишения свободы со штрафом в 97 млн рублей. Также его лишили права занимать госдолжности сроком на шесть лет и воинского звания «полковник запаса». Щурову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 97 млн рублей. С обоих суд взыскал солидарно в пользу Спецстроя России более 120 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленному в международный розыск в связи с обвинениями в растрате в особо крупном размере экс-подрядчику космодрома «Восточный» Виталию Гинзбургу в Чехии предоставили убежище на один год с правом продления, об этом РИА Новости рассказала адвокат Марина Мусилова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что при строительстве космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей. Было возбуждено 128 уголовных дел, которые были объединены и переданы в суд. Осуждены 32 человека.