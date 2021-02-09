Рабат, , 00:47 — REGNUM Не менее 24 человек погибли при затоплении подпольного текстильного цеха в городе Танжер на севере Марокко, сообщает агентство MAP.

Сообщается, что подпольный цех находился под землей на пригородной вилле в Элморсе. Сколько человек работали на производстве — пока не известно. В результате потопа погибли 24 рабочих, еще десять человек удалось спасти. Пока причина произошедшего не известна, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Екатеринбурге отделение одного из банков залило кипятком. По предварительным данным, один из зашедших в офис граждан уронил батарею теплоснабжения. Сведений о пострадавших не поступало.