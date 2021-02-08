Магнитогорск, Челябинская область, , 23:41 — REGNUM Ранее судимый житель города Магнитогорска (Челябинска область) задержан сотрудниками группы задержания городской вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили 8 февраля в пресс-службе управления регионального ведомства.

Инцидент произошёл накануне, 7 февраля. Росгвардейцы отправились в один из домов по улице Куйбышева, откуда поступил вызов о бытовом конфликте.

За помощью обратилась женщина 40 лет, у которой случилась ссора с мужем. Конфликт вылился в побои: злоумышленник ударил жену цветочным горшком по голове. Он был задержан росгвардейцами и доставлен в полицию.

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