Санкт-Петербург, , 00:34 — REGNUM Инцидент в Санкт-Петербурге, где группа школьников погасила Вечный огонь на мемориале Неизвестному Cолдату, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 февраля в социальной сети Facebook.

«Однажды во время очередной поездки на кладбище к могилам родителей столкнулся с похожей ситуацией. На соседний участок приехала большая компания людей разного возраста вполне приличного вида. С ними была собачонка, которую тут же выпустили погулять. Она тут же стала осваивать территорию, собирать вкусняшки с могильных холмиков, задирать лапку и метить надгробия. Мое замечание было оставлено без внимания со словами: «Ой, подумаешь, ну что такого то…» Вразумил их только аргумент в виде саперной лопатки, с которой я пообещал познакомить животинку, если она зайдет на наш участок. Сработало сразу, псинку закрыли в машине», — поделился Василий Р.

Многие пользователи пришли к мнению, что всему виной стало неудовлетворительное воспитание для детей со стороны из родителей. Граждане отметили, что в детском возрасте даже и не задумывались о том, чтобы погасить Вечный огонь.

«Я бы в эти годы никогда до такого не додумался. Воспитание значит многое!», — написал Евгений С.

Другие граждане обвинили во всём гаджеты и образование, которое не даёт детям достаточное представление о Великой Отечественной войне.

«Это дети 21 века, которые кроме телефонов ничего и не знают. Откуда они будут знать, зачем вообще горит этот огонь. Я уверена, что многие школьники даже не знают про ВОВ. Вот и растут эгоисты. Очень жаль», — считает Лариса А.

Нашлись и те, кто поставил произошедшее в вину государственной системе, которая недостаточно уделяет внимание патриотическому воспитанию детей.

«Виновато в первую очередь государство. Патриотическое воспитание пустили под откос. В школах ВОВ изучают практически кое-как. Музеев о войне совсем мало. Ну конечно родители тоже виноваты. Так воспитали их тоже. Найти этих поганцев, конечно, надо. А родителям выписать хороший штраф. Может тогда разъяснят своим чадам, что такое хорошо и что такое плохо», — пишет Евгений Ч.

Напомним, 8 февраля школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Cолдату в Санкт-Петербурге.