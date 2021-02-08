Пекин, , 19:28 — REGNUM В Китае выражают глубокую скорбь в связи с кончиной бывшего государственного секретаря США Джорджа Шульца и соболезную его семье, родным и близким. Об этом 8 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, отмечая, что Дж. Шульц был крупным дипломатом и государственным деятелем США, который внес большой вклад в развитие китайско-американских отношений.

Дж. Шульц, который скончался в возрасте ста лет, занимал пост главы Государственного департамента США с 1982 по 1989 годы, на которые пришелся пик сближения КНР и США. В соболезнованиях китайской стороны отмечается, что и после оставления своей руководящей должности Шульц оставался последовательным приверженцем укрепления взаимопонимания между Пекином и Вашингтоном.