Когалым, Югра, , 19:19 — REGNUM В Югре вынесен приговор по ряду статей уголовного кодекса двум жителям республики Дагестан, которые участвовали в убийстве своего земляка в Когалыме в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что в декабре 2007 года двое подсудимых с ещё двумя подельниками задались конкретной целью — совершить кровную месть за убийство, совершённое в октябре 2007 года в Махачкале. Для этого они приобрели два автомата Калашникова, боеприпасы к ним и устройства бесшумной стрельбы, автомобиль ВАЗ, который они не поставили на регистрационный учёт и выяснили схему передвижения предпринимателя, который, по их сведениям, был организатором убийства в Махачкале.

Далее, днём 4 марта 2008 года подсудимые совместно с одним из сообщников прибыли на автомобиле ВАЗ к дому предпринимателя в Когалыме. Дождались, когда гражданин вышел из подъезда, держа за руку своего ребёнка, и расстреляли его. Также был ранен водитель предпринимателя, который чудом остался жив. Ребёнок не пострадал.

Затем подсудимые уехали в Дагестан, где приобрели поддельные паспорта с вымышленными именами. Оба были обнаружены лишь через 10 лет после убийства. Один проживал в Махачкале, второй — в Оренбургской области. Согласно степени участия в убийстве, один из преступников был приговорён судом к 20 годам лишения свободы, другой — к 12 годам.

Отмечается, что двое других соучастников убийства ранее были приговорены к 18 и 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.