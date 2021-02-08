Ижевск, , 19:02 — REGNUM В отношении бывшего сотрудника УФСИН России по Удмуртии вынесен приговор по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ («Получение взяток, превышение должностных полномочий, незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Дело Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено, что бывший сотрудник исправительного учреждения в 2019 году проносил на территорию колонии и передавал одному из осужденных семь мобильных телефонов, за это он получил взятку на сумму 47 тыс. рублей. Средства были перечислены на его банковский счет.

Действия экс-сотрудника были пресечены службой собственной безопасности УФСИН при попытке передачи очередного телефона.

Кроме того, при задержании у него было обнаружено и изъято три вида наркотических средств в значительном размере.

Приговором суда бывшему сотруднику УФСИН было назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Калмыкия состоится суд над сотрудником колонии, который обвиняется в краже скота. Как полагают следователи, старший инженер энергомеханической группы колонии-поселения №3 в течение года — в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года — регулярно вызывал к себе одного из заключённых и под давлением заставил его совместно с другими осуждёнными украсть три головы крупного рогатого скота. Животные загонялись на территорию колонии. Разделанные туши были проданы в Элисте. Животноводам Якшульского района причинён ущерб в размере 130 тыс. рублей.

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