Заречный, Свердловская область, , 19:20 — REGNUM В Заречном (Свердловская область) задержали дежурного местного отдела полиции, который подозревается в нападении на человека с ножом. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

По предварительной информации, конфликт произошёл между двумя мужчинами в ресторане по улице Таховская. Один из граждан попытался скрыться и выбежал на улицу, но соперник догнал его и ударил ножом в поясницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что к происшествию может быть причастен сотрудник дежурной части местного отдела полиции», — заявил Горелых.

Подозреваемого обнаружили в состоянии алкогольного обвинения. Проводится служебная проверка. Сотрудника уволят из полиции по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности. Дисциплинарные меры применят к непосредственным руководителям дебошира.

В СУ СКР по региону уточнили, что выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ Нижнего Тагила сообщали об увольнении полицейской, потерявшей табельное оружие.

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