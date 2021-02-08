Мурманск, , 18:26 — REGNUM Суд Мурманска приговорил 44-летнюю женщину к реальному сроку за публичные призывы к терроризму и пособничестве в финансировании террористов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ, осужденная регистрировала аккаунты в интернет-мессенджерах для размещения материалов, оправдывающих и пропагандирующих деятельность террористических организаций в Сирии, а также сбора денежных средств для финансирования терроризма.

Напомним, в конце января за финансирование террористов в Сирии был осужден житель Москвы.