Калуга, , 17:56 — REGNUM В Калуге 46-летний местный житель обвиняется в гибели двух женщин при пожаре, сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Комната после пожара Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 15 ноября 2020 года в вечернее время мужчина допустил возникновение пожара в комнате своей квартиры на улице Никитина в Калуге. Он стал задыхаться и вышел из квартиры, оставив открытыми окно и входную дверь. Из-за воздействия сквозняка продукты сгорания распространились по всей площади квартиры. В других комнатах спали мать и бабушка мужчины, которые в результате пожара скончались.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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