Будапешт, , 17:56 — REGNUM Венгерская полиция задержала 28-летнего гражданина Сербии, который перевозил пять нелегальных мигрантов в своей машине. На дороге № 8, ведущей в Австрию, у города Марко, полицейский патруль попытался остановить автомобиль с сербскими номерными знаками. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Увидев полицейских, водитель ускорился и попытался скрыться. Затем машина попала в канаву у дороги. Пассажиры не пострадали.

В автомобиле за исключением сербского водителя находилось пять мигрантов из Сирии, у которых не было документов для законного пребывания в Венгрии.

Нелегалы в соответствии с венгерскими законами были возвращены на венгерско-сербскую границу. Против водителя возбуждено уголовное дело за контрабанду людей. Для организаторов контрабандных перевозок в Венгрии предусмотрено тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет.