Москва, , 16:59 — REGNUM Электропоезд насмерть сбил человека днём 8 февраля на севере Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошёл на платформе «Лось» Ярославского направления Московской железной дороги.

«В результате наезда электропоезда погиб человек. Погибшего подняли на платформу. По предварительным данным, смертельные травмы получил подросток», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на месте в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.