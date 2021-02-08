Варшава, , 16:49 — REGNUM В один из домов частного сектора в польском Вроцлаве 7 февраля из находящегося рядом леса вбежал дикий кабан. Животное напало на хозяйку дома, которая получила травмы и находится в больнице. Об этом сообщает Onet. pl со ссылкой на пострадавшую.

Кабан

Женщина сообщила, что кабан пробил ворота, огораживающие частную территорию с домом и садом, а затем вбежал в жилой дом. Находящаяся на первом этаже женщина попыталась выгнать животное и позвала на помощь детей. Животное в итоге убежало обратно.

«Мама пыталась прогнать животное. Это удалось сделать до того, как я прибежал. Я увидел много следов крови на стенах и на полу. Кабан на неё напал», — сообщил сын женщины.

В настоящее время женщина госпитализирована, её жизни ничего не угрожает.