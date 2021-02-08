Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калуге суд заключил под стражу 25-летнего местного жителя, стрелявшего из арбалета по окнам жилых домов 10 горожан, сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Арбалет

Установлено, что с 25 января по 5 февраля 2021 года мужчина, используя в качестве оружия арбалет со стрелами, стрелял в окна квартир жителей Калуги. Собственникам квартир причинен имущественный ущерб. По предварительным данным, потерпевшими являются 10 жителей областного центра.

Правоохранителями возбуждены уголовные дела по 11 эпизодам статьи УК «Хулиганство с применением оружия». Проводится расследование. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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