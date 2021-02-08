Луганск, , 16:22 — REGNUM Два украинских силовика пустились в бега, опасаясь расправы со стороны начальства. Об этом сообщил 8 февраля на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Инцидент произошёл после проверки позиций 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

«В ходе проверки организации боевого дежурства были выявлены девять боевиков в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых находились в неадекватном состоянии… Осознавая, что утром их ожидает неминуемая физическая расправа, двое боевиков ещё в полуобморочном состоянии совершили побег», — рассказал он.

Представитель народной милиции ЛНР добавил, что в данный момент украинские силовики разыскивают беглецов своими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела боевиками ВСУ посёлка Золотое-5 было повреждено здание местной школы.

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