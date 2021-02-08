Бней-Брак, , 17:45 — REGNUM Подросток в возрасте 16 лет обвинен в поджоге автобуса во время жестоких беспорядков в израильском городе Бней-Брак, передает 8 февраля Times of Israel.

Инцидент произошел в январе. Подростку также предъявлено обвинение в том, что он бросал камни в прохожих. Предполагается, что подросток был частью толпы, которая вытащила водителя из его автобуса и избила его, а затем подожгла автобус.

К тому времени, как пожарные смогли добраться до места происшествия, пламя дошло до близлежащих электрических кабелей и вызвало затемнение в некоторых частях города, расположенного недалеко от Тель-Авива. Несколько жителей соседних зданий были эвакуированы из-за опасений, что автобус может взорваться.