Чагчаран, Афганистан, , 16:00 — REGNUM Двое военнослужащих погибли в районе Харистан (провинция Гор, Афганистан), сообщает 8 февраля Anadolu.

Силовики погибли от рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые напали на полицейский участок. Ответным огнём уничтожено несколько боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в центре Кабула подорвалась машина подразделения по борьбе с наркотиками афганского МВД.

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