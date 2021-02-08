Москва, , 15:45 — REGNUM Тело женщиной обнаружили в Москве под окнами жилого дома на Муравской улице, сообщает 8 февраля ТАСС.

Погибшая, по информации агентства, является подругой бойца ММА Арсена Батырова. Происшествие случилось во время празднования дня рождения женщины. Между ней и спортсменом на балконе квартиры произошёл конфликт, «в ходе которого она ударила мужчину кружкой по голове». Боец отправился за своим знакомым, а когда вместе с ним вернулся, именинницы уже на балконе не было, передаёт агентство.

«Комсомольская правда» уточняет, что погибшей Светлане В. 39 лет. Пара совместно проживала в квартире, где произошёл конфликт.

Правоохранительные органы начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане пойман насильник, совершивший надругательство над ребенком. Происшествие произошло в селе Усиша Акушинского района.

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