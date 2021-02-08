Мичиган, , 17:29 — REGNUM Житель штата Мичиган (США) погиб вечером 6 февраля после того, как в него попала шрапнель от разорвавшейся пушки, сообщает ABC со ссылкой на данные полиции.

Хозяин дома в округе Дженеси выстрелил из небольшого орудийного устройства на заднем дворе около 7:30 вечера, чтобы отпраздновать ожидаемое рождение ребенка. Он купил пушку на аукционе еще до этого события и стрелял из нее несколько раз. Пушка предназначена для создания большой вспышки, громкого шума и дыма.

На этот раз, считает полиция, пушка взорвалась и поразила 26-летнего мужчину, который стоял в нескольких метрах от нее. Также пострадали три припаркованных автомобиля и гараж. Пушка не содержала никаких снарядов, но у полиции есть подозрение, что порох, загруженный в устройство, привел к ее разрушению.

Пострадавшего срочно доставили в госпиталь, где он скончался от полученных травм, сообщает полиция. В настоящее время неизвестно, как погибший связан с домовладельцем.