Уфа, , 15:58 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве знакомого на почве ревности в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, утром 7 февраля текущего года в Баймакском районе потерпевший пришел домой к подозреваемому. Следователи считают, что он намеревался переговорить с фигурантом уголовного дела о его злоупотреблениях алкогольными напитками, а также убедить его попросить помощи у специалистов. Во время разговора подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.

По версии следствия, фигурант уголовного дела приревновал свою супругу, которая также находилась в доме, к потерпевшему. Следователи считают, что фигурант уголовного дела ударил женщину. При этом потерпевший пытался остановить подозреваемого: произошла драка. Подозреваемый, считают следователи, ударил несколько раз потерпевшего холодным оружием. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сообщается, что стражи порядка задержали 43-летнего подозреваемого в селе Темясово.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам убийства. Свою вину подозреваемый признал.

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