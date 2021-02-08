Архангельск, , 15:11 — REGNUM В Архангельской области рыбаки провалились под лёд на мотобуксировщике. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло сегодня утром, 8 февраля, недалеко от острова Мудъюгский в Белом море.

«Троим северянам удалось выбраться из воды, но они полностью промокли. С учетом того, что температура воздуха сегодня приближается к минус 21 градусу, помощь людям требовалась незамедлительно», — сообщили в ведомстве.

Спасатели обнаружили пострадавших через час после поступления сигнала о помощи. Сотрудники МЧС России взяли рыбаков на борт, согрели и эвакуировали на материк. Помощь медиков не потреб пострадавшим не потребовалась.