Нью-Дели, , 15:05 — REGNUM Количество людей, которые погибли в результате схода ледника и вызванного этим наводнения в Индии, увеличилось до 18. Об этом 8 февраля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Также сообщается, что еще 200 человек в настоящее время числятся как пропавшие без вести.

Кроме того, отмечается, что в данный момент продолжаются работы по спасению из туннеля протяженностью 2,5 км около 30 человек, которые могут быть там блокированы из-за схода ледника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жертвами схода ледника стали 14 человек, ещё как минимум 170 числятся пропавшими без вести.

Напомним, сход ледника произошел 7 февраля в Гималаях, в районе рек Алакнанды и Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Массы льда стали причиной наводнений в высокогорных районах Индии.