Могадишо, 8 февраля 2021, 14:54 — REGNUM В южной сомалийской провинции Гедо упал транспортный самолет. Об этом 8 февраля сообщает издание Somali Guardian.
Отмечается, что крушение транспортного воздушного судна произошло около города Гарбахаррей.
При этом какие-либо другие подробности инцидента пока не сообщаются, данные о погибших или пострадавших не приводятся.
Напомним, ранее авиалайнер Embraer 190 совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин, возникших на лобовом стекле кабины пилотов.