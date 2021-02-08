Ньюарк, США, , 14:34 — REGNUM В американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) 77-летняя женщина провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщает WNYW.

Отмечается, что спасатели обнаружили и выкопали засыпанный снегом автомобиль женщины в одном из городских парков.

Выяснилось, что пенсионерка оказалась заблокирована внутри машины после сильной снежной бури. Ей пришлось выживать в авто в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Красноярском крае автомобиль съехал с дороги и упал в пруд. Находившийся в авто мальчик сумел открыть задние двери автомобиля. Он и его мать выбрались из тонущей машины, которая после этого быстра ушла на дно — на глубину примерно пять метров.

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