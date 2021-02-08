Нижний Новгород, , 14:14 — REGNUM Авиалайнер Embraer 190 совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин, возникших на лобовом стекле кабины пилотов. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Как отмечают в ведомстве, инцидент с участием принадлежащего авиакомпании «Икар» пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Магнитогорск, произошел 6 февраля.

Несмотря на чрезвычайное происшествие, пилотам удалось приземлить воздушное судно в нижегородском аэропорту. Никто из находившихся на борту 61 пассажиров не пострадал.

В итоге их отправили в Магнитогорск на резервном самолете этой же авиакомпании.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия, приведшего к вынужденной посадке авиалайнера.