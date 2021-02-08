Джакарта, , 13:55 — REGNUM Пожар возник на индонезийской фабрике PT Indofood, расположенной в округе Тангеранг провинции Бантен, сообщает CNN Indonesia.

Пожар возник во время рабочего дня. Сотрудники увидели, что загорелся склад с товарами.

На месте происшествия развернуты четыре пожарных машин и 20 человек личного состава.

В результате пожара, как сообщается, никто не погиб. Однако материальный ущерб оценивается примерно в миллиард индонезийских рупий ($71,5).

Напомним, PT Indofood — это крупная индонезийская компания, работающая в пищевой промышленности.