Луганск, , 13:49 — REGNUM Представители силовых украинских ведомств обстреляли поселок Золотое-5 в Донбассе, находящийся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего повреждено остекление школы. Об этом 8 февраля сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о повреждении остекления Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова в населенном пункте Золотое-5 (Михайловка) по улице Войкова, 3», — говорится в сообщении.

Также указывается, что остекление было повреждено в ночь на 8 февраля, из-за огня из стрелкового оружия с направления поселка Золотое-4, который находится под контролем Киева.

«Фиксация последствий нарушения режима прекращения огня проводится представительством ЛНР в СЦКК, о результатах будет сообщено дополнительно», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что принятие Киевом законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Украины из Минских соглашений.