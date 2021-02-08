Джакарта, , 13:33 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в столице Индонезии Джакарте заявили, что 1029 человек были эвакуированы в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.

На юге Джакарты выявлено четыре района, где уровень воды достиг 40−190 см. На востоке Джакарты уровень воды поднялся до 275 см.

Обильные осадки вызвали разлив реки Сунтер и реки Чиливунг.

Губернатор Джакарты Анис Басведан подготовил для беженцев более 100 палаток.

В Джакарте зарегистрировано 27 затопленных точек.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Джакарты предупредило жителей столицы Индонезии о повышении уровня воды и риске наводнения.

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