Улан-Удэ, , 13:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в нападении на представителя власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл 8 февраля.

Подозреваемый пришёл на процесс по ряду административных дел. В ожидании заседания, он пытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав решил выпроводить его из здания, однако на улице тот вытащил нож и пригрозил расправой.

«Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия», — отметили в следствии.

Зайдя в здание суда пристав вызвал полицию, которые и задержали нападавшего. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.