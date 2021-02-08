Киев, , 13:23 — REGNUM По состоянию на 8 февраля на Украине в аварийном ремонте находятся десять энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Укрэнерго».

Из строя выведены четыре энергоблока Криворожской ТЭС и по одному энергоблоку Славянской, Приднепровской, Ладыжинской, Бурштынской, Добротворской ТЭС, а также один энергоблок Киевской ТЭЦ-5.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что в Винницкой и Львовской областях страны аварийно отключились энергоблоки двух ТЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине произошло аварийное отключение энергоблоков на двух ТЭС