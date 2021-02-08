Новосибирск, , 13:00 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об обрушении стены насосной станции в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что 28 августа 2019 года стена здания насосной станции рухнула на рабочих. Погибли трое мужчин.

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«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх руководителей строительной организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.