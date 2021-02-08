Барнаул, , 12:46 — REGNUM В Алтайском крае, где уже произошло несколько чрезвычайных происшествий, связанных со снегопадами, вновь ухудшаются погодные условия. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 8 и 9 февраля в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, по югу с дождём, переходящие в снег.

Местами возможны сильные осадки, гололёдные явления, метели. Порывы ветра при этом могут достигать 25−27 м/с. На дорогах — сильная гололедица, высока вероятность возникновения снежных заносов.

В помощь местным подразделениям, которые в данный момент контролируют обстановку на дорогах по всему краю, сформированы и направлены из Барнаула три группы.

«Районы для дежурства выбраны, исходя из опыта работы в прошлом: пожарные и спасатели работают на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск возникновения заносов, возможны скопления автомобильной техники, дорожно-транспортные происшествия», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выпавший снег и резкое потепление уже принесли немало бед Алтайскому краю. Напомним, сегодня, 8 февраля, на станции в Мазнево погибли четверо рабочих, которые чистили крышу зернохранилища, возбуждено уголовное дело.

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В Барнауле под толщей снега частично обрушилась крыша многоквартирного дома, в которой проживают более 200 человек.

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